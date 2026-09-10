Чукотка и Магаданская область лидируют по росту средней зарплаты с начала года

Средние зарплаты в России выросли сильнее всего на Чукотке и Магаданской области Чукотка и Магаданская область лидируют по росту средней зарплаты с начала года

Москва10 сен Вести.Средний размер заработной платы в текущем году больше всего увеличились на Чукотке и в Магаданской области - более чем на 30 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные статистики, которые приводит РИА Новости.

Так, если в январе текущего года средние трудовые доходы на Чукотке составляли 223,2 тыс. рублей, то в июне уже 255,1 тыс. Одновременно в Магаданской области в начале года зарплаты в среднем составляли 176,7 тыс. рублей, а в начале лета - 208,1 тыс говорится в публикации

На третьем месте в рейтинге занимает Ханты-Мансийский автономный округ, где повышение средней зарплаты составило 28,6 тыс. рублей - до 159,8 тыс. Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (увеличение на 22,9 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (рост на 22,8 тыс.).

В то же время более чем на 15 тыс. рублей увеличился средний заработок в Ненецком автономном округе, Архангельской, Томской и Ярославской областях, а также в Республике Алтай и в Забайкальском крае.

Ранее сообщалось, что по итогам первых шести месяцев текущего года доля россиян, которые ежемесячно получают доход свыше 100 тыс. рублей, увеличилась почти на 3,5% и составила 21,1%.