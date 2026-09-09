Москва9 сенВести.По итогам первых шести месяцев текущего года доля россиян, которые ежемесячно получают доход свыше 100 тыс. рублей, увеличилась почти на 3,5% и составила 21,1%. Об этом свидетельствуют данные статистики, которые приводит РИА Новости.
За последний год показатель вырос на 3,6%. При этом от 100 до 130 тыс. рублей ежемесячные доходы были у 8,4% от общей численности населения России, а свыше 130 тыс. рублей - у 12,7%говорится в публикации
Вместе с тем, согласно результатам за полугодие, увеличилось до 23,3% доля граждан с ежемесячным доходом от 60 до 100 тыс. рублей. При этом количество россиян с более низкими заработками сократилась.
Ранее сообщалось, что доходы свыше 150 тысяч рублей в июне в среднем получили работники в девяти регионах России, включая Москву, Чукотку, Камчатку и Якутию, а также Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.