Доходы свыше 100 тыс. рублей получает каждый пятый россиянин Каждый пятый россиянин получает доходы свыше 100 тыс. рублей

Москва9 сен Вести.По итогам первых шести месяцев текущего года доля россиян, которые ежемесячно получают доход свыше 100 тыс. рублей, увеличилась почти на 3,5% и составила 21,1%. Об этом свидетельствуют данные статистики, которые приводит РИА Новости.

За последний год показатель вырос на 3,6%. При этом от 100 до 130 тыс. рублей ежемесячные доходы были у 8,4% от общей численности населения России, а свыше 130 тыс. рублей - у 12,7% говорится в публикации

Вместе с тем, согласно результатам за полугодие, увеличилось до 23,3% доля граждан с ежемесячным доходом от 60 до 100 тыс. рублей. При этом количество россиян с более низкими заработками сократилась.

Ранее сообщалось, что доходы свыше 150 тысяч рублей в июне в среднем получили работники в девяти регионах России, включая Москву, Чукотку, Камчатку и Якутию, а также Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.