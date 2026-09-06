Росстат: средняя зарплата более 200 тыс. рублей есть только в двух регионах РФ

Росстат назвал два региона РФ, где средняя зарплата выше 200 тыс. рублей Росстат: средняя зарплата более 200 тыс. рублей есть только в двух регионах РФ

Москва6 сен Вести.Только в двух регионах России средняя заработная зарплата превысила 200 тыс. рублей по итогам июня текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В июне текущего года средняя зарплата более 200 тыс. рублей отмечена в Магаданской области (208 тыс. рублей) и в Чукотском автономном округе (255,1 тыс. рублей) говорится в публикации

В целом по России средняя зарплата по итогам июня текущего года оценивалась 114 743 рубля.

Ранее сообщалось, что зарплаты в июне превышали среднероссийский уровень в 15 регионах РФ.