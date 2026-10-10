В Росстате рассказали, в каких регионах РФ зарплаты выше 100 тысяч рублей Средняя зарплата в июле превысила 100 тысяч рублей в 22 регионах России

Москва10 окт Вести.Средняя заработная плата в июле превысила 100 тысяч рублей в 22 регионах России, а в двух - была выше 200 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Самые высокие средние зарплаты в июле были на Чукотке и в Магаданской - выше 200 тысяч рублей, в пяти регионах, в том числе в Москве, - более 150 тысяч говорится в сообщении

Зарплаты от 100 тысяч до 150 тысяч рублей были зафиксированы в 15 субъектах страны, в их числе Санкт-Петербург, Подмосковье, Татарстан, регионы Дальнего Востока.