Москва10 октВести.Средняя заработная плата в июле превысила 100 тысяч рублей в 22 регионах России, а в двух - была выше 200 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
Самые высокие средние зарплаты в июле были на Чукотке и в Магаданской - выше 200 тысяч рублей, в пяти регионах, в том числе в Москве, - более 150 тысячговорится в сообщении
Зарплаты от 100 тысяч до 150 тысяч рублей были зафиксированы в 15 субъектах страны, в их числе Санкт-Петербург, Подмосковье, Татарстан, регионы Дальнего Востока.