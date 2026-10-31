Москва31 окт Вести.По итогам августа текущего года средняя заработная плата выше 150 тыс. рублей была зафиксирована в пяти регионах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Самые высокие средние зарплаты в конце лета были на Чукотке и в Магаданской области - 220 тыс. и 192,9 тыс. рублей соответственно. Кроме того, выше 150 тыс. рублей получали жители Ямало-Ненецкого автономного округа (183,6 тыс. рублей), Москвы (176,1 тыс.) и Камчатского края (155,7 тыс. рублей) уточняется в публикации

Ранее сообщалось, что средние зарплаты выше 200 тыс. рублей в августе зафиксированы у работников четырех секторов экономики. При этом в среднем трудовые доходы в России по итогам последнего летнего месяца составили 103 тыс. рублей, что больше показателя годом ранее на 9,8%.