Названы отрасли экономики России, где зарплаты в августе превысили 150 тысяч Средние зарплаты выше 150 тыс. получали в 12 отраслях экономики РФ в августе

Москва1 ноя Вести.Средняя зарплата по итогам августа превысила 150 тысяч рублей в 12 отраслях российской экономики.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статические данные, изученные агентством.

Средние зарплаты превысили 200 тысяч рублей в четырех сферах: в добыче нефти и природного газа, в деятельности воздушного и космического транспорта, в финансовой и страховой деятельности, а также в области трубопроводного транспорта говорится в публикации

Пять отраслей экономики отчитались по итогам августа о средней зарплате в диапазоне от 170 тысяч до 200 тысяч рублей. В их число вошли производство табачных изделий, добыча металлических руд, деятельность в области информации и связи, производство нефтепродуктов, а также рыболовство и рыбоводство.

Средняя зарплата сотрудников еще трех отраслей российской экономики в августе составила от 150 тысяч до 170 тысяч рублей. Такие заработки зафиксированы у специалистов сферы водного транспорта, в сфере научных исследований и разработок и у тех, кто трудится в международных организациях.

При расчете среднемесячной начисленной заработной платы учитываются доходы всех, кто работает на предприятии, включая сотрудников со сверхвысокими заработками. Средний по России показатель среднемесячной начисленной зарплаты по итогам августа вырос до отметки в 103 тысячи рублей (+9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Ранее стало известно, в каких регионах России средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей.