В России нашлась отрасль со средней зарплатой почти миллион рублей Росстат: средняя зарплата в морском рыбоводстве превысила 971 000 рублей

Москва5 сен Вести.В России есть отрасль, где средняя заработная плата в январе-мае текущего года превысила 900 тысяч рублей. Речь идет о морском пастбищном рыбоводстве, свидетельствуют данные Росстата, изученные РИА Новости.

В среднем сотрудникам таких организаций (исключая субъекты малого предпринимательства) выплачивали 971,4 тысячи рублей. Это единственная отрасль в стране с подобным уровнем доходов.

Высокие заработные платы также фиксируются у управляющих пенсионными фондами - 827,1 тысячи рублей, у работников компаний по управлению ценными бумагами - 737,5 тысячи рублей, а также в сфере аренды и лизинга медицинских приборов - 728,9 тысячи рублей.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций рассчитывается до удержания налогов и включает премиальные выплаты. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе тех, кто получает сверхвысокие зарплаты.

Ранее был назван регион России с максимальным уровнем средних зарплат, превышающим показатель Москвы на 77 тысяч рублей.