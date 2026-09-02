Более 77 тыс. рублей составила разница средних зарплат в Москве и Чукотке

Разница средних зарплат в Москве и Чукотке превысила 77 тыс. рублей Более 77 тыс. рублей составила разница средних зарплат в Москве и Чукотке

Москва2 сен Вести.Разница средних заработных плат в Москве и Чукотке превышает 77 тыс. рублей, а разрыв по сравнению Санкт-Петербурге достиг 132 тыс. рублей, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат), которые приводит ТАСС.

Так, наибольшая средняя зарплата зафиксировала в Чукотском автономном округе - 260 729 рублей, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге - 183 650 рублей и 128 670 рублей соответственно.

Таким образом, разрыв составил 77 тыс. рублей и 132 тыс. рублей говорится в публикации

Ранее сообщалось, что металлургическое производство стало самой доходной для наемных работников отраслью - средняя предлагаемая зарплата в этой сфере достигла 208 тыс. рублей.