Москва31 авг Вести.Металлургическое производство стало самой доходной для наемных работников отраслью - средняя предлагаемая зарплата в этой сфере достигла 208 тыс. рублей. Об этом пишет РБК РБКсо ссылкой на специалистов сервиса "Авито Работа".

Второе место по среднему предлагаемому заработку занимает транспортное машиностроение (166 236 рублей в месяц). Тройку лидеров замыкает возведение жилых и коммерческих объектов (146 795 рублей).

В пятерку самых высокооплачиваемых отраслей в России вошли техническое обслуживание и ремонт оборудования (127 781 руб. в месяц), а также производство промышленного оборудования и станков (126 929 руб. в месяц).

Отмечается, что указанные суммы являются средними значениями из зарплатных вилок в вакансиях, а рекордный доход может отличаться в зависимости от региона.

27 августа глава "Справедливой России", руководитель партийной думской фракции партии Сергей Миронов заявил, что в России минимальная заработная плата должна быть установлена на уровне не менее 60 тысяч рублей в месяц.