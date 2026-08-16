Исследование: металлурги лидируют по числу стажировок в России В России стажерам-металлургам предлагают зарплату более 90 тыс. рублей

Москва16 авг Вести.В России стажеры-металлурги получают зарплаты выше 90 тысяч рублей в месяц. Об этом собщили РИА Новости эксперты "Авито Работы".

В первом полугодии 2026 года металлургическая отрасль стала лидером по количеству вакансий для стажеров.

Металлургическая промышленность показала прирост на 23% и одновременно заняла первое место по абсолютному числу вакансий со стажировками среди всех исследованных сфер​​​. Среднее зарплатное предложение здесь достигло 91 137 рублей в месяц говорится в исследовании

По данным экспертов, наиболее значительный рост числа стажерских позиций зафиксирован в производстве промышленного оборудования – здесь количество предложений выросло вдвое. А в сфере добычи и переработки угля, руд и других полезных ископаемых спрос на стажеров увеличился на 54% при средней оплате 75 тыс. руб.

Лидерами по росту стажерских вакансий среди регионов стали Приволжский и Центральный федеральные округа.