Более 70% российских компаний платят стажерам до 50 тысяч рублей в месяц "Ведомости": свыше 70% компаний РФ платят стажерам до 50 тыс. рублей в месяц

Москва10 авг Вести.Свыше 70% компаний РФ платят стажерам до 50 тыс. руб. в месяц при полной занятости. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на исследование проекта "Профразвитие" президентской платформы "Россия - страна возможностей" и компании Ancor.

В России треть компаний (34%) предлагают стажерам заработную плату в диапазоне 20–30 тыс. руб. в месяц при полной занятости. Четверть компаний (25%) платят стажерам 30–50 тыс. руб. за такую работу. В меньшей степени (13%) распространена оплата труда до 20 тыс. руб. Заработную плату, которая варьируется от 50 тыс. до 100 тыс. руб., предлагают лишь 8% работодателей. Не оплачивают стажировки 16% опрошенных компаний сказано в публикации

При этом 67% работодателей отмечают в качестве главного барьера для привлечения молодых кадров завышенные зарплатные ожидания кандидатов без опыта, а 43% организаций рассказали о нехватке специалистов с необходимыми навыками или образованием. Также почти каждый третий работодатель (32%) отмечает быстрое разочарование молодых соискателей и их переход в другие компании.

Как отмечает издание, 66% компаний нанимают молодых специалистов, чтобы обучить их под собственные задачи, еще 35% стремятся взглянуть по-новому на устоявшиеся процессы, а 23% хотят обеспечить преемственность знаний.

Ранее стало известно, что работодатели в России стали активнее возвращаться к найму новых сотрудников при помощи рекомендаций.

Кроме того, сообщалось, что причины отказа соискателям при приеме на работу не всегда связаны с автоматизированным отбором резюме. Решения работодателей обычно основаны на определенной логике, которая не всегда может быть очевидной.