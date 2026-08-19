Москва19 авг Вести.Профессор Финансового университета Александр Сафонов объяснил, почему в статистике Росстата зарплаты в морском пастбищном рыбоводстве выглядят чрезвычайно высокими. Его слова приводит KP.RU.

По данным Росстата, самые большие заработки были зафиксированы именно в этой сфере: средняя начисленная зарплата достигла 971,4 тысячи рублей в месяц. Однако, как отметил Сафонов, эти цифры нужно оценивать с учетом специфики отрасли.

Росстат отражает заработную плату помесячную, но целый ряд работ могут иметь сезонный характер, а специфика сбора Росстатом данных этого не отражает. Поэтому кажется, что средняя зарплата в морском пастбищном рыбоводстве огромная, но это сезонная работа, и если посмотреть на эту зарплату в годовом выражении, то она окажется не бог весть какая сказал профессор

Кроме того, Сафонов напомнил, что на Сахалине действует районный коэффициент 2, связанный с особыми условиями труда и жизни в регионе. Это также заметно увеличивает начисленные выплаты.

Как отмечает KP.RU, само понятие "морское пастбищное рыбоводство" не означает, что сотрудники буквально пасут рыбу в море. Речь идет о методе аквакультуры: искусственно выращенную молодь выпускают в естественные морские водоемы, где она растет, питается природной кормовой базой, а затем ее вылавливают.