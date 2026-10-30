Москва30 октВести.Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России в августе зафиксированы у сотрудников четырех секторов, передает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Сотрудники компаний, занимающихся добычей нефти и природного газа, в августе в среднем получали 225,6 тысячи рублей, воздушного и космического транспорта - 217,6 тысячи рублей

говорится в сообщении

Немного ниже были доходы у финансистов и страховщиков – около 213 тысяч рублей.

Средняя зарплата в России в августе была на уровне 103 тысячи рублей.