Свыше 200 тысяч рублей в РФ получают в сфере добычи нефти, воздушного транспорта

Средние зарплаты выше 200 тыс. рублей в России зафиксированы в четырех отраслях Свыше 200 тысяч рублей в РФ получают в сфере добычи нефти, воздушного транспорта

Москва30 окт Вести.Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России в августе зафиксированы у сотрудников четырех секторов, передает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Сотрудники компаний, занимающихся добычей нефти и природного газа, в августе в среднем получали 225,6 тысячи рублей, воздушного и космического транспорта - 217,6 тысячи рублей говорится в сообщении

Немного ниже были доходы у финансистов и страховщиков – около 213 тысяч рублей.

Средняя зарплата в России в августе была на уровне 103 тысячи рублей.