Москва30 октВести.Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России в августе зафиксированы у сотрудников четырех секторов, передает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.
Сотрудники компаний, занимающихся добычей нефти и природного газа, в августе в среднем получали 225,6 тысячи рублей, воздушного и космического транспорта - 217,6 тысячи рублейговорится в сообщении
Немного ниже были доходы у финансистов и страховщиков – около 213 тысяч рублей.
Средняя зарплата в России в августе была на уровне 103 тысячи рублей.