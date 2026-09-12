Средняя зарплата в июне превысила 100 тысяч рублей в 28 регионах России

В Росстате назвали регионы со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей Средняя зарплата в июне превысила 100 тысяч рублей в 28 регионах России

Москва12 сен Вести.В 28 регионах РФ размер средней зарплаты превысил в июне 100 тысяч рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

При этом в двух регионах – Чукотском АО и Магаданской области – этот показатель превысил 200 тысяч рублей. Еще в семи жители в среднем получают более 150 тысяч рублей.

Более 100 тысяч зарплаты в среднем по региону были в 19 субъектах, среди них Санкт-Петербург, Свердловская, Новосибирская, Томская, Тюменская, Ленинградская, Иркутская, Архангельская, Амурская, Московская и Мурманская области, республики Бурятия, Татарстан и Коми, Приморский, Хабаровский, Забайкальский и Красноярский края, а также Еврейская автономная область написали в агентстве

Средняя заработная плата в РФ в июне 2026 года почти достигла 115 тысяч рублей.