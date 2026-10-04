Росстат: средняя зарплата свыше 150 тыс. руб зафиксирована в семи регионах РФ Средняя зарплата свыше 150 тыс. руб зафиксирована лишь в семи регионах России

Москва4 окт Вести.Средняя зарплата свыше 150 тысяч рублей в июле 2026 года была зафиксирована только в семи регионах России, передает ТАСС.

Согласно материалам Росстата, средняя зарплата свыше 150 тыс. рублей в июле текущего года отмечена в Москве (193,1 тыс. рублей), Ненецком автономном округе (160,2 тыс. рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (182 тыс. рублей), Камчатском крае (150, 7 тыс. рублей), Магаданской области (210,3 тыс. рублей), Сахалинской области (161 тыс. рублей) и Чукотском автономном округе (243,6 тыс. рублей) говорится в сообщении

Кроме того, аналитики отмечают рост зарплатных предложений для кандидатов без опыта. В некоторых сферах существует дефицит кадров, и компании готовы платить высокий стартовый оклад начинающим специалистам. Например, стартовые зарплаты для новичков часто выше в ИТ-сфере и ряде рабочих профессий.

Ранее сообщалось, что высокие зарплаты предлагают в сферах транспорта и логистики, а также в строительстве и недвижимости. Больше всего вакансий с зарплатой свыше 100 тысяч зафиксированы в Москве.