Транспорт и логистика лидируют по доле вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей

Россиянам рассказали, в каких отраслях зарплата превышает 100 тысяч рублей Транспорт и логистика лидируют по доле вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей

Москва2 окт Вести.Больше всего вакансий с зарплатой в 100 тысяч рублей и выше появляется в сферах транспорта, логистики, строительства, недвижимости, производства и агропрома, сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор".

Среди отраслей по максимальной доле вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей лидируют транспорт и логистика (до 68%), строительство и недвижимость (до 66%), производство и агропром (до 63%), стажировки и работа для студентов (до 45%), а также IT, интернет и телекоммуникации (до 54%) отметили в исследовании

Доля таких предложений по стране составляет 24,7%, больше всего вакансий с зарплатой выше 100 тысяч в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске.