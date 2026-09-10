Названы сферы, в которых быстрее всего растут зарплаты Исследование: быстрее всего зарплаты растут в сырьевом и сельзхозсекторе

Москва10 сен Вести.Быстрее всего зарплаты растут в секторе добычи сырья и сельском хозяйстве, следует из исследования hh.ru, с которым ознакомился ТАСС. За восемь месяцев в этих двух сферах они выросли более чем на 50%.

В сфере добычи сырья работодатели готовы платить сотрудникам в среднем на 51,4% больше, чем в январе 2026 - рост со 112,3 тыс. до 170 тыс. рублей. Почти такая же динамика наблюдается в сельском хозяйстве: рост составил 50,4%, а средняя предлагаемая зарплата достигла 180,1 тыс. рублей говорится в исследовании

Также указывается, что в строительстве и недвижимости работодатели увеличили зарплаты в начала 2026 года на 21,7% - со 115,2 тыс. до 140,2 тыс. рублей.

В целом же за 8 месяцев средняя заработная плата в России выросла на 10,7% - с 81,3 тыс. рублей в январе до 90 тыс. рублей в августе.