Экономист рассказал, кому в России повышают зарплату Экономист Толкачев: в 2026 году рост реальных зарплат в РФ продолжается

Москва3 сен Вести.Средняя номинальная зарплата в России в июне 2026 года достигла 114 743 рублей, показав годовой рост 9,6%. Однако реальные доходы с поправкой на инфляцию увеличились лишь на 3,4%, и этот показатель продолжает снижаться. О том, кому в России все еще повышают зарплаты и почему, в интервью KP.RU рассказал профессор Финансового университета Сергей Толкачев.

По данным Росстата, средняя начисленная зарплата в июне составила 114 743 рубля. В годовом выражении номинальный рост достиг 9,6%, а реальный рост с учетом инфляции оказался скромнее и составил 3,4%. Динамика реальных зарплат замедляется: в мае прирост был 4,5%, в апреле 5,1%.

Как пояснил Толкачев, такое замедление вполне закономерно.

Весной прошлого года был аномальный всплеск зарплат из-за пика кадрового дефицита. Инфляция снизилась, но и номинальные зарплаты стали расти медленнее. Пик борьбы за персонал в ряде секторов пройден. Сейчас мы наблюдаем нормализацию после перегретого 2025 года. Рост реальных зарплат продолжается, но теперь он точечный и концентрируется в промышленности, строительстве, IT и логистике сказал профессор

Эксперт выделил три сферы с опережающим ростом зарплат. Первая сфера это обрабатывающая промышленность и ОПК, где сохраняется дефицит станочников, сварщиков и инженеров. Здесь оклады растут на 15-20% годовых. Вторая сфера это IT и связь: конкуренция за специалистов остается высокой, а рост зарплат достигает 12-14%. Третья сфера это логистика и строительство, особенно инфраструктурные проекты.

Таким образом, общий тренд сводится к замедлению роста реальных зарплат при сохранении точечного спроса на кадры в ряде отраслей. Повышения становятся адресными и сконцентрированы в производстве, IT, логистике и строительстве.

Ранее Росстат назвал отрасль с самым высоким уровнем средней заработной платы.