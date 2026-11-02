Средняя зарплата в августе превысила 100 тысяч рублей в 17 регионах России

Стали известны регионы России с зарплатами вышел 100 тысяч рублей Средняя зарплата в августе превысила 100 тысяч рублей в 17 регионах России

Москва2 ноя Вести.В 17 российских регионах России в августе получили зарплаты в среднем более 100 тысяч рублей в августе, передает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Самые высокие средние зарплаты в конце лета были на Чукотке и в Магаданской области - 220 тысяч и 192,9 тысячи рублей соответственно​​​. говорится в сообщении

Выше 150 тысяч рублей – в Ямало-Ненецком АО (183,6 тысячи), Москве (176,1 тысячи) и Камчатском крае (155,7 тысячи).

Более 100 тысяч рублей – в 12 регионах, сюда вошли Сахалине, Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, Якутия, Подмосковье, Мурманская область, Санкт-Петербург, Красноярский, Хабаровский, Забайкальский края, в Амурская область и Татарстан.

Ране сообщалось, что средняя зарплата по итогам августа превысила 150 тысяч рублей в 12 отраслях российской экономики. среди лидеров - добыча нефти и природного газа, воздушный и космический транспорт, в финансовой и страховой деятельности, а также в области трубопроводного транспорта.