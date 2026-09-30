Москва30 сен Вести.Средняя зарплата россиян в июле выросла на 9,5% в годовом выражении и достигла почти 110 тысяч рублей, сообщил Росстат.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2026 года составила 109 524 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 9,5% сказано в сообщении

Под среднемесячной начисленной зарплатой работников организаций понимается сумма до вычета налогов, включающая премии. При этом в расчет попадают доходы всех работников, включая тех, у кого зарплаты сверхвысокие.

Номинальные зарплаты в РФ в январе-июле выросли на 12,2% в годовом выражении, до 109,3 тысячи рублей. Отмечается, что средние зарплаты в стране превышают 100 тысяч рублей уже восьмой месяц подряд.