Рост зарплат в России превысил производительность труда в 6 раз за четыре года

Рост зарплат в России превысил производительность труда в 6 раз с 2022 года Рост зарплат в России превысил производительность труда в 6 раз за четыре года

Москва28 сен Вести.С 2022 года по 2025-й реальные зарплаты в России выросли на 25,2% по отношению к уровню 2021 года, а производительность труда прибавила 4,2%. Накопленный разрыв между двумя показателями за этот период составил 21 процентный пункт (п.п.), сообщает РБК со ссылкой на обновленные данные Росстата.

Отмечается, что динамика производительности опережала динамику зарплат только в 2015 году, когда оба показателя снижались.

В первом полугодии 2026 года реальные зарплаты выросли на 6,5% год к году, тогда как производительность, по оперативной оценке Росстата без учета малого бизнеса, снизилась на 0,5%. Разница годовых темпов достигла 7 п.п. против примерно 5 п.п. за аналогичный период 2025 года. Эксперты при этом уточняют, что оценивать разрыв по внутригодовым показателям не совсем корректно.

В Центробанке видят признаки сближения динамики зарплат и производительности, сокращение этого разрыва ослабляет инфляционное давление. Однако "величина разрыва остается значительной по историческим меркам", подчеркнули в регуляторе.

Представитель Минэкономразвития сообщил изданию, что в стране сохраняется пространство для роста доли трудовых доходов в экономике, но "постоянное опережение заработными платами производительности невозможно". В долгосрочной перспективе устойчивый рост реальных зарплат должен опираться на повышение производительности. Макроэкономический прогноз ведомства, представленный на прошлой неделе, предполагает, что разница годовых темпов роста средних зарплат и производительности труда сократится до 3,3 п.п. по итогам 2026 года и до 0,5 п.п. в 2027 году.

Ранее россиянам рассказали о прогнозируемой зарплате в III квартале 2026 года.