Минэкономразвития: средние зарплаты в России в 2026 году вырастут на 10%

Минэкономразвития: в 2026 году средние зарплаты в России вырастут на 10% Минэкономразвития: средние зарплаты в России в 2026 году вырастут на 10%

Москва24 сен Вести.Средняя месячная заработная плата в России по итогам 2026 года увеличится почти на 10% и составит 112 тыс. рублей в сравнении с 101,8 тыс. рублей в 2025-м. Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития РФ, которые приводит РИА Новости.

Согласно оценке Минэкономразвития, в 2027 году средняя зарплата в России увеличится почти до 120 тыс. рублей, в 2028 году - до 128,2 тыс. рублей, в 2029 году - до почти 137,4 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что по итогам первых шести месяцев текущего года рост зарплат в России составил 6,5% в реальном выражении. Согласно данным Росстата, что в июне средняя зарплата превысила 100 тыс. рублей в 28 регионах.