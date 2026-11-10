В Татарстане, Петербурге и еще 15 регионах средние зарплаты выше общероссийских

Средние зарплаты превысили общероссийский уровень в 17 регионах В Татарстане, Петербурге и еще 15 регионах средние зарплаты выше общероссийских

Москва10 ноя Вести.В 17 регионах РФ средние зарплаты в августе превысили общероссийский уровень в 103 тысячи рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Лидерами по размеру средних ежемесячных выплат остаются Чукотка и Магаданская область с 220 тысячами и 192,9 тысячи рублей соответственно. Далее следуют Ямало-Ненецкий АО с 183,6 тысячи рублей, Москва (176,1 тысячи) и Камчатский край (155,7 тысячи рублей).

… жители Сахалина в среднем получали 148,4 тысячи рублей, Якутии - 130,5 тысячи, Подмосковья - 126,1 тысячи рублей, Санкт-Петербурга - 119,2 тысячи и Татарстана - 103,6 тысячи рублей написали в агентстве

Средний размер заработной платы в РФ в августе составлял 103 тысячи рублей.