РБК: жители России хотели бы получать в среднем около 178 тыс. рублей в месяц

Россияне назвали желаемую зарплату РБК: жители России хотели бы получать в среднем около 178 тыс. рублей в месяц

Москва2 ноя Вести.Жители России хотели бы получать в среднем 178 186 рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования "Авито Работы" и "Авито Рекламы", с которыми ознакомились в РБК.

Наиболее популярным ответом стал доход от 100 до 150 тыс. рублей – его выбрали 20% респондентов. По 18% участников опроса назвали суммы от 70 до 100 тыс. и от 150 до 200 тыс. рублей.

При этом 22% опрошенных хотели бы увеличить заработок в 1,2-1,5 раза, не меняя место работы. Еще 28% готовы перейти в другую компанию или взять на себя дополнительные обязанности ради повышения дохода в полтора-два раза.

Сменить профессиональную сферу ради более высокой зарплаты готовы 32% участников исследования, еще 12% уже рассматривают такую возможность. При этом только 3% заявили, что уже получают желаемый доход.

В исследовании приняли участие 10 тыс. совершеннолетних россиян, более 7 тыс. из них имеют работу.

Ранее стали известны регионы в стране с зарплатами выше 100 тысяч рублей. Среди них – Чукотка и Магаданская область.