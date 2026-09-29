Спрос на лесорубов в России вырос почти на 25% по сравнению с прошлым годом

Исследование: в России вырос спрос на лесорубов Спрос на лесорубов в России вырос почти на 25% по сравнению с прошлым годом

Москва29 сен Вести.Спрос на лесорубов в России в январе-августе 2026 года вырос на 23%, а зарплатные предложения достигли почти 100 тыс. рублей в месяц. Об сообщили РИА Новости аналитики "Авито Работы".

Самые высокие зарплатные предложения среди специалистов в отрасли - у лесорубов: в среднем им предлагали 97 382 рубля в месяц, это на 4% выше, чем годом ранее говорится в исследовании

Аналитики отметили, что профессия лесоруба остается одной из наиболее востребованных рабочих специальностей в лесной и деревообрабатывающей отрасли.

В Кировской области количество вакансий для таких рабочих увеличилось на 62%, а средняя зарплата составила 75 тыс. рублей в месяц. В Свердловской области спрос вырос на 61%, а зарплаты здесь в среднем предлагали на уровне 100 тыс. рублей. В Красноярском крае число вакансий увеличилось на 44%, а средние зарплатные предложения достигли 90 тыс. рублей.

Ранее власти ДНР обвинили Киев в вырубке лесов нацпарка "Святые Горы" для Европы. По имеющимся данным, Украина с 2014 года ведет промышленную вырубку лесов национального парка "Святые Горы" на подконтрольной Киеву территории и экспортирует древесину в Европу.