Спрос на трактористов в России увеличился в полтора раза В России зафиксировали резкий рост спроса на услуги трактористов и спецтехнику

Москва8 авг Вести.В июне 2026 года востребованность услуг трактористов среди российских заказчиков выросла на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем предложений от частных специалистов и компаний увеличился почти в два раза.

Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования аналитиков сервисов "Авито Услуги" и "Авито Авто", пишет РИА Новости.

Согласно данным экспертов, интерес к проведению специализированных работ на тракторах за год подскочил более чем в полтора раза, на что исполнители откликнулись расширением предложения на 87%. При этом спрос на обработку и вспашку почвы увеличился почти на треть. В среднем по стране минимальная стоимость тракторных работ начинается от 1,4 тысячи рублей за сотку, тогда как ценовой порог для вспашки участка составляет около 870 рублей за ту же площадь.

Параллельно в исследовании отмечается существенный подъем интереса к земляным работам с использованием экскаваторной техники — число таких запросов увеличилось на 48%, а предложение выросло на 41%. Базовая стоимость рытья котлованов, траншей и подготовки территории оценивается в среднем от двух тысяч рублей за квадратный метр.

Кроме того, аналитики зафиксировали рост интереса к приобретению самой спецтехники: во втором квартале 2026 года число обращений по объявлениям о продаже экскаваторов выросло на 21%. Представители компаний пояснили, что наиболее высокую динамику продемонстрировали компактные машины. В частности, востребованность мини-экскаваторов увеличилась на 44% из-за их удобства при работе в ограниченном пространстве, а интерес к универсальным экскаваторам-погрузчикам вырос на 24% благодаря совмещению функций копания, погрузки и перемещения грунтов.

В сегменте малого сельхозтранспорта также зафиксирован сильный рост: интерес к покупке новых мини-тракторов увеличился на 37% при средней стоимости агрегатов в районе 934 тысяч рублей.

Ранее зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина заявила, что зарплаты трактористов-машинистов в России в сезон полевых работ достигают 300 тысяч рублей.