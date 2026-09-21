В РФ работодатели стали чаще искать менеджеров и консультантов по стратегии

За год в РФ вырос спрос на менеджеров, маляров и отделочников В РФ работодатели стали чаще искать менеджеров и консультантов по стратегии

Москва21 сен Вести.Статистика по открытым вакансиям за период с августа 2025 года по август 2026-го показала рост спроса на рынке труда на менеджеров, консультантов по стратегии, маляров, штукатуров и отделочников. Такие данные приводятся в аналитическом обзоре hh.ru.

Согласно выдержкам из документа, опубликованным РИА Новости, наибольший рост числа вакансий за год показали такие специальности как менеджер, консультант про стратегии, маляр, штукатур, отделочник, электромонтажник, электромонтер и техник-электрик.

Уточняется, что число вакансий для менеджеров и консультантов по стратегии выросло на 175% – с нескольких десятков до более двух сотен говорится в публикации

Ранее в России был составлен рейтинг рабочих специальностей, где можно встретить самые высокие зарплатные предложения. Список возглавили геодезисты, также высокую оплату предлагают гипсокартонщикам и автомалярам.