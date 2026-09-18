Москва18 сенВести.Аналитики сервиса "Авито Работа" подвели итоги января—августа 2026 года и составили рейтинг рабочих специальностей с самыми высокими зарплатными предложениями. Лидером стали геодезисты: работодатели предлагали им в среднем 159 642 рубля в месяц, что на 43% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Рейтинг приводит РБК.
На втором месте оказались гипсокартонщики со средним предложением 151 569 рублей (+7% год к году). Далее следуют автомаляры — 150 070 рублей (+20%), а также кузовщики и мотористы, которым предлагали по 150 000 рублей (рост на 25%). Замыкают топ каменщики и фасадчики — 149 000 рублей (рост на 25% и 8% соответственно).
Аналитики подчеркивают, что указанные суммы отражают не фактический заработок, а среднее значение между нижней и верхней границами зарплатной вилки в вакансиях. В них не учитываются премии, бонусы, дополнительные выплаты и формат занятости.
Рост зарплатных предложений для рабочих профессий эксперты связывают с общим дефицитом кадров на производстве и в строительстве.
Работодатели готовы платить больше, чтобы привлечь и удержать квалифицированных специалистовзаявил директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов
По данным сервиса, по итогам лета 2026 года самыми высокооплачиваемыми среди рабочих стали сварщики со средней зарплатой 215 545 рублей в месяц. Второе место заняли механики — 193 631 рубль, третье — гипсокартонщики (159 170 рублей).