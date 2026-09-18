Москва18 сен Вести.Аналитики сервиса "Авито Работа" подвели итоги января—августа 2026 года и составили рейтинг рабочих специальностей с самыми высокими зарплатными предложениями. Лидером стали геодезисты: работодатели предлагали им в среднем 159 642 рубля в месяц, что на 43% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Рейтинг приводит РБК.

На втором месте оказались гипсокартонщики со средним предложением 151 569 рублей (+7% год к году). Далее следуют автомаляры — 150 070 рублей (+20%), а также кузовщики и мотористы, которым предлагали по 150 000 рублей (рост на 25%). Замыкают топ каменщики и фасадчики — 149 000 рублей (рост на 25% и 8% соответственно).

Аналитики подчеркивают, что указанные суммы отражают не фактический заработок, а среднее значение между нижней и верхней границами зарплатной вилки в вакансиях. В них не учитываются премии, бонусы, дополнительные выплаты и формат занятости.

Рост зарплатных предложений для рабочих профессий эксперты связывают с общим дефицитом кадров на производстве и в строительстве.

Работодатели готовы платить больше, чтобы привлечь и удержать квалифицированных специалистов заявил директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов

По данным сервиса, по итогам лета 2026 года самыми высокооплачиваемыми среди рабочих стали сварщики со средней зарплатой 215 545 рублей в месяц. Второе место заняли механики — 193 631 рубль, третье — гипсокартонщики (159 170 рублей).