Власти ДНР обвинили Киев в вырубке лесов нацпарка "Святые Горы" для Европы

В ДНР заявили о вырубке Киевом лесов парка "Святые Горы" для экспорта в Европу Власти ДНР обвинили Киев в вырубке лесов нацпарка "Святые Горы" для Европы

Москва10 сен Вести.Украина с 2014 года ведет промышленную вырубку лесов национального парка "Святые Горы" на подконтрольной Киеву территории и экспортирует древесину в Европу. Об этом РИА Новости заявил министр природных ресурсов и экологии ДНР Алексей Шебалков.

Шебалков заявил, что власти ДНР изучили официальные украинские отчеты, которые подтверждают вырубку и экспорт древесины.

С 2014 года Украиной под видом возведения фортификаций была проведена сплошная промышленная заготовка леса сказал он

По его словам, ранее древесину и продукцию переработки вывозили в Европу через порты Мариуполя и Бердянска. Сейчас же экспорт продолжается наземным транспортом.

Национальный парк "Святые Горы" включает несколько крупных лесных массивов. На его территории произрастают более 870 видов растений и обитают свыше 330 видов животных.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская экономика превратилась из второй экономики СССР в воплощение бедности и разрухи. По его словам, процветание кончилось с выбором антироссийского курса.