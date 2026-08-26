Сальдо рассказал, как Украина пришла от второй экономики СССР к бедности Сальдо: Украина пришла к бедности, став "анти-Россией"

Москва26 авг Вести.Украина была второй экономикой СССР, но пришла к бедности, выбрав антироссийский курс. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В беседе с ТАСС он отметил, что процветание Украины закончилось, когда страну решили превратить в "анти-Россию".

Итогом стали бедность, бегство людей, разрушение промышленности и война сказал Сальдо

По его словам, снова развиваться Украина сможет лишь в союзе с РФ.

Путь к процветанию - возвращение к нормальной исторической роли: быть частью большого русского мира, работать с Россией, торговать с Россией, строить безопасность вместе с Россией цитирует губернатора агентство

Он добавил, что у Украины нет другого пути к миру и развитию.

Ранее стало известно, что Украина не получила от Запада более 36 миллиардов долларов финансирования, на которое рассчитывал киевский режим. Из запланированных 49 миллиардов долларов Киев пока получил менее 13 миллиардов.

Украина на протяжении нескольких лет формирует бюджет с рекордным дефицитом. Киев публично признает исчерпание собственных ресурсов.