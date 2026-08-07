Сальдо: ставка Киева на западное "чудо-оружие" против России не сработала

Сальдо: ставка Киева на западное оружие провалилась, Россия оказалась сильнее Сальдо: ставка Киева на западное "чудо-оружие" против России не сработала

Москва7 авг Вести.Ставка киевского режима на применение западного "чудо-оружия" не сработала, Россия сумела выработать контрмеры, адаптироваться и нарастить свои возможности. Об этом заявил в беседе с ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Ставка Киева на технологическое чудо и западные стандарты не сработала. Сначала они верили в Javelin, потом в HIMARS, потом в дальнобойные ракеты, дроны, натовскую подготовку. Россия на все это нашла противодействие, перестроилась и продолжает усиливаться отметил Сальдо

Несмотря на это, Киев не готов сложить оружие, добавил губернатор Херсонской области.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что поставки оружия Киеву со стороны Запада, а также антироссийские санкции и попытки давления на Москву не смогут изменить ситуацию на фронте. Она подчеркнула, что Россия продолжит последовательно реализовывать задачи специальной военной операции (СВО).