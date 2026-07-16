Сальдо: ВСУ не могут отрезать Крым от остальной части РФ ударами по Херсонщине

Губернатор Херсонской области заявил о провале попыток ВСУ изолировать Крым Сальдо: ВСУ не могут отрезать Крым от остальной части РФ ударами по Херсонщине

Москва16 июл Вести.Вооруженные силы Украины не могут отрезать Крым от остальной части России за счет ударов по дорогам в Херсонской области, ведущим к полуострову. Об этом в беседе с ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам собеседника агентства, украинские войска регулярно наносят удары по дорогам, мостам и транспортным узлам с целью осложнить связь Крыма с остальной частью России.

Но говорить о том, что противнику удалось "отрезать" Крым, сделать его "островом", нельзя. Логистика работает с учетом оперативной обстановки добавил Сальдо

Он подчеркнул, что Херсонская область остается связующим маршрутом с Крымом. Как отметил глава региона, профильные службы на постоянной основе отслеживают состояние дорог, мостов и подъездных маршрутов. Эта работа, по его словам, продолжается ежедневно.

Ранее Сальдо заявил, что киевский режим совершает целенаправленные удары по узловым точкам в Херсонской области.