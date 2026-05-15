Москва15 мая Вести.Риск того, что киевский режим может использовать военно-биологические наработки Украины и США, сохраняется. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что нет оснований, позволяющих считать угрозу закрытой.

Минобороны России заявляло, что значительную часть документации, биоматериалов и оборудования из лабораторий Киева, Харькова и Одессы эвакуировали во Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены и в американское консульство во Львове, также допускалось перемещение части коллекции в Польшу. Значит, сама сеть и ее материалы могли быть перераспределены по объектам на территориях, которые остаются под контролем киевского режима и его западных кураторов считает Сальдо

Ранее он предупредил: вероятность того, что глава киевского режима Владимир Зеленский применит ядерное оружие, если его получит, высока. Он отметил, что этого сценария допускать нельзя.