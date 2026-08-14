Соскин: власти Украины виноваты в ситуации вокруг портов и проблемах с экспортом Экс-советник Кучмы возложил ответственность за сокращение экспорта на Киев

Москва14 авг Вести.Украинское правительство само виновато в ситуации с портовой инфраструктурой и проблемами с экспортом.

Такое мнение выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, передает агентство РИА Новости.

Сейчас стали предлагать, вроде как: давайте прекратим обстрел судов в Черном море. А когда начинали это все делать, не думали, нет? рассказал Соскин

Политолог считает, что трудности с экспортом грозят крахом всех производственных мощностей страны, в том числе металлургии и горной промышленности.

Доигрались: погибнет все сельское хозяйство. Погибнут все: мелкие, средние, потом и большие хозяйства погибнут добавил политолог

13 августа агентство Reuters сообщило, что украинская сторона выступила с предложением к России о взаимном отказе от нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и судам в акватории Черного моря. Уточняется, что Киев передал предложение Москве через третью сторону. При этом официальный ответ еще не получил.

За день до этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы РФ продолжат поражать высокоточными ударами суда и портовую инфраструктуру на Украине, которые используются для снабжения ВСУ западным вооружением.