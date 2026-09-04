Кабмин Украины внес законопроект о выходе из соглашений СНГ Украина планирует выйти из ряда соглашений в рамках СНГ

Москва4 сен Вести.Кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект о выходе из ряда соглашений в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), об этом сообщил представитель украинского кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Кабмином зарегистрирован в Верховной раде проект закона "О прекращении действия, выходе и денонсации международных договоров Украины, заключенных правительством Украины с правительствами Российской Федерации, Республики Беларусь и в рамках Содружества Независимых Государств" написал Мельничук в своем Telegram-канале

Что это означает на деле? Украина планирует прекратить действие договоров с Россией о взаимозачете долгов по энергоресурсам от 1997 года, об условиях поставок газа от 2000 года и о госкредите на достройку АЭС от 2002 года. Кроме того, будет отменен протокол с Белоруссией о свободной торговле.

Также Киев намерен выйти из договоров о разведке минеральных ресурсов, о пресечении использования недобросовестных товарных знаков, о передаче образцов наркотических средств и о поддержке производственной кооперации государств-участников.

Ранее кабмин Украины произвел ряд кадровых перестановок, в том числе уволил замглавы украинского МВД Сергея Науменко.