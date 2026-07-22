В Раде сообщили о кадровых перестановках по решению кабмина Украины

Кабмин Украины произвел ряд кадровых перестановок В Раде сообщили о кадровых перестановках по решению кабмина Украины

Москва22 июл Вести.Кабмин Украины произвел ряд кадровых перестановок, в том числе уволил замглавы украинского МВД Сергея Науменко, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.

Кабинетом министров Украины уволены Борняков Александр с должности первого заместителя министра цифровой трансформации Украины; Науменко Сергей с должности заместителя министра внутренних дел Украины сказано в сообщении

Он добавил, что министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины решили переименовать в министерство экономики и окружающей среды. При этом ряд должностей будут сохранены - замминистра, госсекретаря.

Кабмин также согласовал назначение Тимура Ткаченко председателем Киевской областной государственной администрации. Кроме того, кабмин одобрил увольнение Анатолия Рысцова с должности председателя Богодуховской районной государственной администрации Харьковской области.

Ранее сообщалось, что перестановки позволят Владимиру Зеленскому сохранить карательную систему и русофобию.