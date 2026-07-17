Москва17 июл Вести.Сергей Федоренко назначен новым руководителем компании "Нафтогаз Украина", сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он сменил на этом посту Сергея Корецкого, которого ранее выбрали на должность премьер-министра.

Сергей [Корецкий] проинформировал, что независимый наблюдательный совет "Нафтогаза" слаженно на определенный период назначил руководить компанией Сергея Федоренко - профессионального человека написал Зеленский

16 июля депутаты Верховной рады поддержали назначение Корецкого новым главой украинского правительства. Согласно информации журналистов с Украины, Корецкий является "человеком Тимура Миндича" - близкого к Зеленскому бизнесмена, фигурирующего в крупном коррупционном скандале.