Украина просит исключить ее из зоны охвата российских спутников "Рассвет" Сибига: Украина попросила исключить ее территории из зон системы "Рассвет"

Москва29 авг Вести.Киев обратился в Международный союз электросвязи (МСЭ) с просьбой исключить его территории из зоны охвата российской низкоорбитальной группировки спутников "Рассвет". По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, эта система якобы создает проблемы для ВСУ.

Ранее в августе внештатный советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов заявил, что группировка "Рассвет" "станет проблемой" для Киева, поскольку ВС РФ якобы "смогут атаковать всю нашу страну с помощью БПЛА с онлайн-управлением через свои спутники".

Сибига написал в соцсети X, что нота об исключении Украины из зоны охвата "Рассвета" была подана в бюро радиосвязи МСЭ. Он также призвал партнеров поддержать позицию Киева.