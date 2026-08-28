Москва28 авг Вести.Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) научились создавать помехи, глушащие всю спутниковую связь Stralink. Об этом в беседе с KP.RU рассказал разработчик БПЛА, кандидат технических наук Сергей Товкач.

Таким образом он прокомментировал публикацию в газете El Mundo. В ней автор материала рассказал об украинских военнослужащих, которые жалуются, что российские РЭБ начали глушить Starlink.

Она [система] "кроет" достаточно большую территорию. Не буду называть цифры, не знаю, насколько они публичны. Но вот даже портативные варианты, которые переносятся двумя людьми... Они закрывают объекты настолько эффективно, что в Крыму украинцы за последний месяц не смогли поразить ни один объект, прикрытый такой защитой сказал Товкач

Ранее на Украине признали, что российская низкоорбитальная спутниковая система "Рассвет" может стать проблемой для украинской армии.