Эксперт указал на необходимость развивать свою сеть спутников для ударов по ВСУ

Развитие отечественной сети спутников необходимо для ударов по объектам ВСУ Эксперт указал на необходимость развивать свою сеть спутников для ударов по ВСУ

Москва29 авг Вести.Создавая средства борьбы с системой Starlink, на которых работают украинские беспилотники, России необходимо развивать и собственную сеть спутников для ударов по военным объектам на территории Украины и позициям ВСУ. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Подобной сетью должна стать российская низкоорбитальная группировка спутников "Рассвет", подчеркнул он. По мнению эксперта, это поможет прервать сопротивление противника на линии боевого соприкосновения и нанести ущерб его логистике в глубине территории.

Развивая средства погашения, в том числе Starlink, надо развивать и свою сеть… это станция "Рассвет"… что позволяет нам бить по военным объектам противника и связанным с военными целями… Надеюсь, что в этом году это произойдет сказал Дандыкин

Ранее сообщалось, что Киев обратился в Международный союз электросвязи (МСЭ) с просьбой исключить его территории из зоны охвата российской низкоорбитальной группировки спутников "Рассвет".