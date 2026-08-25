Эксперт заявил, что РФ нужно развивать дешевые средства обнаружения БПЛА и ракет Кнутов: РФ нужно развивать дешевые средства обнаружения БПЛА и крылатых ракет

Москва25 авг Вести.Россия должна развивать дешевые средства обнаружения беспилотников и крылатых ракет. Такое мнение ИС "Вести" озвучил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, в ближайшее время встанет вопрос защиты России от ударов беспилотников и крылатых ракет, которыми угрожает глава киевского режима Владимир Зеленский.

Чтобы все-таки ограничить количество ударов, я считаю, что мы должны развивать достаточно дешевые способы обнаружения беспилотников и крылатых ракет. Какие дешевые? Аэростаты, на которых стоит часть радиолокационной станции, приемо-передающая аппаратура – это беспилотник "Орион", на котором устанавливается радиолокационная станция … Вот сейчас Украина начала применять очень интересный метод, беспилотники ставят на вертолеты и на спортивные самолеты вместо ракет. Вот нам это надо тоже делать сказал эксперт

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина получила "немного ракет" для зенитных ракетных комплексов Patriot.