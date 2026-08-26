Военэксперт Дандыкин: МОГ и РЭБ защитят склады в России от атак БПЛА

Военэксперт рассказал, как защитить склады в России от атак беспилотников Военэксперт Дандыкин: МОГ и РЭБ защитят склады в России от атак БПЛА

Москва26 авг Вести.Защитить склады на российской территории от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) позволят мобильные огневые группы (МОГ) и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, также важно помнить про использование антидроновых сеток и следовать недавнему указу президента РФ Владимира Путина, обязывающего частный бизнес активнее участвовать в этом процессе.

Как защитить склады от ударов БПЛА ВСУ? Естественно, надо использовать комплексы радиоэлектронной борьбы и расчеты мобильных огневых групп. При возможности задействовать антидроновые сетки. Неслучайно вышел указ президента, что частный бизнес должен участвовать в этом деле. Если нет возможности, то имущество будет передаваться во временное распоряжение государству, и оно берет их под свою опеку. Это общая беда отметил Дандыкин

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Россия должна развивать дешевые средства обнаружения беспилотников и крылатых ракет.