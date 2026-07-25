Москва25 июлВести.Мобильные огневые группы (МОГ) следует снабжать более современными системами обнаружения и поражения беспилотных летательных аппаратов. Такое мнение ИС "Вести" озвучил разработчик систем радиоэлектронной борьбы Игорь Потапов.
Мы не должны ограничиваться только пулеметами. Мы должны в любом случае их модернизировать системами обнаружения и системами дрон-ПВО. Тогда МОГ станет еще более эффективным, а мы сможем разгрузить нашу систему армейской противовоздушной обороны, оставив ей только серьезные целиотметил он
Он подчеркнул, что эффективность средств обороны всегда будет меняться в зависимости от изменения тактики атакующей стороны.
Помимо современных технологий в антидроновой защите, личный состав огневых групп улучшает свою подготовку, указал военный эксперт Института права и нацбезопасности РАНХиГС Александр Степанов.
МОГи совершенствуются, личный состав проходит необходимую подготовку. Мы видим тенденцию на массовость применения различных типов ударных систем и удешевление за счет упрощения схем и производственных линий. Де-факто необходимо создавать пропорциональные по эффективности и количественным показателям системы противодействия. А МОГ является значимым и едва ли не ключевым элементомподчеркнул он