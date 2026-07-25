Эксперт Потапов рассказал, как усовершенствовать МОГи в борьбе с беспилотниками

Антидроновую защиту РФ предложили усилить новыми технологиями Эксперт Потапов рассказал, как усовершенствовать МОГи в борьбе с беспилотниками

Москва25 июл Вести.Мобильные огневые группы (МОГ) следует снабжать более современными системами обнаружения и поражения беспилотных летательных аппаратов. Такое мнение ИС "Вести" озвучил разработчик систем радиоэлектронной борьбы Игорь Потапов.

Мы не должны ограничиваться только пулеметами. Мы должны в любом случае их модернизировать системами обнаружения и системами дрон-ПВО. Тогда МОГ станет еще более эффективным, а мы сможем разгрузить нашу систему армейской противовоздушной обороны, оставив ей только серьезные цели отметил он

Он подчеркнул, что эффективность средств обороны всегда будет меняться в зависимости от изменения тактики атакующей стороны.

Помимо современных технологий в антидроновой защите, личный состав огневых групп улучшает свою подготовку, указал военный эксперт Института права и нацбезопасности РАНХиГС Александр Степанов.