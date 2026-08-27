Москва27 авг Вести.Российские военные использовали специальные ракеты-ловушки, которые позволили обнаружить места расположения комплексов ЗРК Patriot, при ударах по Киеву. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Он добавил, что на российские ракеты-ловушки Украине пришлось потратить дефицитные боеприпасы для Patriot.

По Киеву отработали, Украина написала: "Искандерами". Не работали "Искандеры". Сейчас пришла информация из Украины. Работали ракеты-ловушки на базе ракет С400-48Н6. В результате из девяти наших ракет восемь "Патриоты" отработали, то есть выстрелили в белый свет, как в копеечку, якобы сбили "Искандеры", реально сбили вот эти вот ракеты-мишени-ловушки. И одна из этих ракет поразила как раз цех, где собирали [БПЛА] Hornet. И при этом у нас появилась возможность обнаружить места дислокации, соответственно, комплексов Patriot рассказал Кнутов

Ранее Минобороны России раскрыло список целей, по которым ВС РФ накануне нанесли удары. В Киеве и области поражены цех по сборке беспилотников и барражирующих боеприпасов Hornet, а также складской комплекс "Сан-Парк".