Москва8 июн Вести.России следует превентивно уничтожать места сборки ракет, о которых ранее заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее в интервью британским СМИ Зеленский заявил, что Украина якобы "очень близко" подошла к созданию собственной баллистической ракеты.

Кнутов отметил, что одним из вариантов, который подразумевает Зеленский, является ракета FP-9. В апреле украинская компания Fire Point показала макет ракеты, ее Киев называет оружием для ударов по Москве. Эксперт подчеркивает, что Fire Point тесно ассоциирована с самим Зеленским через основателя компании, конструктора Дениса Штилермана.

Таким образом Зеленский тоже участвует в прибылях от так называемых разработок данной компании. Есть версия, что в основу ракеты FP-9 положена ракета "Сапсан", раньше это была ракета "Гром". Потом появился "Гром-2", затем новую модификацию ракеты производили на заводе "Южмаш" в Днепропетровске. Мы вычислили цеха по производству этой ракеты и накрыли их, и долгое время вообще не слышали о ракетах "Гром". Прошло несколько месяцев, появилась информация, что Украина начала их использовать снова. Мы их перехватывали и при этом наносили удары по местам производства, достаточно успешно сказал Кнутов

Фактически, уточнил эксперт, ВС РФ способны сбивать такого рода ракеты. Однако эффективнее, убежден он, действовать превентивно.

Мы и ракеты "Гром" сбивали, и "Сапсан", мы с этими ракетами справимся достаточно эффективно. Другой вопрос, что стопроцентную вероятность поражения не может дать ни одна из систем ПВО. Поэтому желательно не ждать, когда эти ракеты появятся и полетят в сторону Москвы и Санкт-Петербурга, а уже находить места сборки, производства, складирования, а также пусковые установки. И все это уничтожать с таким расчетом, чтобы такие ракеты вообще даже взлететь не могли. Тем более, что все ключевые элементы производятся за рубежом, а значит у нас есть возможность работать по порту Одессы, по тем грузам, которые идут из Европы и содержат комплектующие для ракет FP-7 и FP-9 пояснил эксперт

Ранее представители Великобритании, Франции и Германии в совместном заявлении по Украине заявили о намерении наладить совместное производство дальнобойных систем вооружений ВСУ.