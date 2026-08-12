Как спутники "Рассвет" изменят ход СВО и чем они лучше Starlink Эксперты рассказали о преимуществах российской группировки спутников "Рассвет"

Москва12 авг Вести.Развертывание российской низкоорбитальной группировки спутников "Рассвет" существенно ускорит процесс принятия решений об ударах по позициям ВСУ, сказал в беседе с NEWS.ru военный летчик, офицер запаса Дмитрий Дрозденко.

Боеспособность ВСУ до сих пор была во многом обусловлена именно использованием спутников Starlink. "Рассвет" лишит их этого преимущества считает эксперт

Главная задача "Рассвета" - это быстрая передача информации внутри разведывательно-ударного контура, и схема работы этой системы довольно проста.

Командир с помощью спутника увидел, что происходит на линии боевого соприкосновения и в тылу противника, принял решение о нанесении удара, отдал команду. Затем он видит последствия удара и, если нужно, корректирует огонь пояснил летчик

Более того, российский "Рассвет" имеет все шансы обойти Starlink по целому ряду параметров, считает военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, речь идет в первую очередь о скорости передачи данных.

Если учесть, что наши спутники могут сами взаимодействовать друг с другом при помощи лазерного луча, то «Рассвет» превзойдет Starlink за счет более быстрой передачи информации отметил Кнутов

Еще одно преимущество "Рассвета" - возможность иметь спутниковый интернет не с помощью терминала, как у Starlink, а прямо с телефона или планшета, что намного безопаснее.

Даже самый маленький терминал, например размером 26 х 30 см, занимает место, излучает тепло и может демаскировать позиции. А значит, может вызвать удар объяснил эксперт

Ранее внештатный советник президента Украины по обороне Сергей Бескрестнов заявил об обеспокоенности из-за развертывания группировки российских "Рассветов". По его мнению, это создаст для ВСУ большие проблемы.