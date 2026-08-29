Москва29 авг Вести.Новейшая российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Волна-Купол-Гарант" позволила улучшить ситуацию с логистикой в Крыму. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Отечественная разработка эффективно противодействует спутниковой системе Starlink, на которой работают украинские беспилотники.

Это сказывается на продвижении, логистика улучшилась в Крыму… Вот тот кошмар, который они, в общем-то, устраивали по весне, он сейчас, скажем так, в основном ликвидирован сказал военэксперт

Также Дандыкин отметил, что система Starlink позволяет противнику наводиться на логистические и гражданские объекты России, поэтому стоит задача по отключению его связи со спутниками.

Сейчас задача стоит – отключать их от связи со спутниками, уничтожать станции Starlink. И, разумеется, … делать все для того, чтобы лишить противника управления, в том числе и связи: отрезать оператора от этих беспилотников подчеркнул он

Ранее сообщалось, что в России развернули серийное производство системы РЭБ "Волна-Купол-Гарант". Новейший комплекс стал использоваться не только в качестве инструмента защиты в ходе спецоперации, но с целью оказания международного влияния.