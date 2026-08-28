Москва28 авг Вести.В России развернули серийное производство новейшей системы радиоэлектронной борьбы "Волна-Купол-Гарант", сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что "Волна-Купол-Гарант" позволяет эффективно противодействовать спутниковой системе Starlink, которую используют в ВСУ.

Система "Волна-Купол-Гарант" оказалась эффективной, и мы начали ее тиражировать, производить серийно. Сейчас количество перешло в качество и, по сути, мы закрыли небо от действия Starlink везде, где нам надо. Противнику стало невыносимо больно рассказал собеседник агентства

Источник отметил, что новейший комплекс РЭБ стал использоваться не только как защита в ходе спецоперации, но и как инструмент международного влияния.

Ранее газета El Mundo сообщила, что боевики ВСУ жалуются на эффективность российских систем РЭБ, глушащих Starlink.