Галузин: Киев вытер ноги о мораторий США на удары по энергообъектам

В МИД РФ прокомментировали несоблюдение Киевом моратория Галузин: Киев вытер ноги о мораторий США на удары по энергообъектам

Москва29 авг Вести.Украина вытерла ноги о предложенный США мораторий на атаки по энергообъектам. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

В интервью РИА Новости он напомнил, что киевский режим нарушил соглашение 136 раз только за весну 2025 года.

Напомню, кстати, что этот мораторий активно продвигала американская сторона, а режим Владимира Зеленского, по сути, вытер об нее ноги отметил дипломат

Ранее Галузин заявил, что Киев уже тысячи раз нарушал все заключаемые перемирия. Он предупредил, что попытки украинских властей при помощи западных союзников затянуть выполнение целей российской армии в ходе специальной военной операции (СВО) приведут к тяжелым последствиям для Киева.