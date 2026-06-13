Москва13 июн Вести.ВСУ серьезно повредили расположенный вблизи Славянска национальный парк "Святые горы", сообщил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, противник не считается ни с чем, в том числе и с заповедными зонами, которые дороги для всех жителей региона.

Национальный парк "Святые горы" – противник достаточно серьезно его повредил сообщил Пушилин

Глава республики рассказал, что власти ДНР уже прорабатывают необходимые шаги к его восстановлению после освобождения из-под оккупации ВСУ.

Национальный природный парк "Святые горы" расположен на территории Артемовского, Краснолиманского и Славянского муниципальных округов Донецкой Народной Республики.

Помимо разнообразных видов растений и животных, на его территории были обнаружены 129 археологических памятников, которые датируются различными эпохами – от палеолита до Средневековья.